ＡｐｐｉｅｒＧｒｏｕｐは高い。資産運用会社の米ブラックロック＜BLK＞の日本法人が３日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、Ａｐｐｉｅｒ株を５．３１％（共同保有分を含む）取得したことが判明した。保有目的は「純投資（投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的）」としている。報告義務発生日は３月３１日。これを受けて思惑的な買いを誘っているようだ。 出所：MINKABU PRE