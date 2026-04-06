ライフドリンクカンパニーは３日ぶりに大幅反発している。前週末３日の取引終了後、生活用品を製造・販売するアイリスオーヤマ（仙台市青葉区）による株式保有比率が８．７０％から１０．０５％に上昇したことが明らかになり、思惑視した買いが集まっている。東北財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は３月２７日。保有目的は「純投資」としている。 出所：MINKABU PRESS