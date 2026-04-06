ユニフォームネクストは続伸している。前週末３日の取引終了後に発表した３月度の売上高速報が前年同月比２５．６％増となり、増収基調が継続していることが好感されている。 寒暖の変化を繰り返しながらも、月間を通じて気温が緩やかに上昇したことで冬物商材の需要が落ち着きを見せ、春夏商材への切り替えが進展。ポロシャツなどの軽装商材の販売が堅調に推移したことに加えて、前月に続いてファン付作業服の需要が