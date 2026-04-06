エクスモーションが４連騰し年初来高値を一気に更新してきた。前週末３日の取引終了後に第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算を発表しており、売上高３億５８００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益５７００万円（同５４．９％増）、純利益３８００万円（同６４．０％増）と大幅増益となったことが好感されている。 従来の自動車業界の顧客からの継続案件だけではなく、他の産業分野からの新規