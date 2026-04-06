巴川コーポレーションがカイ気配スタートで急騰、一時１３％高の８８０円まで駆け上がる場面があった。半導体実装用テープやパッケージ材料など半導体関連部材で強みを発揮する。２６年３月期は営業利益が前の期比９．２％増の１４億円を見込んでいるが、上振れの可能性があるほか、２７年３月期も増収増益基調が維持される公算が大きく、０．５倍台のＰＢＲは水準訂正余地が大きい。電力使用に伴