エネルギーの安定供給の要、石油備蓄に関する最新データです。経済産業省は、4月3日付けで最新の石油備蓄状況を公表しました。3月末時点での国内の備蓄日数は、直近のデータで減少傾向にあることがわかりました（使っているので当然ですが）。しかし現段階で政府がガソリンや電気の使用の節約を呼びかけるなどの動きは見られていません。 【写真を見る】【最新】日本の石油備蓄は何日分？最新合計は234日分…