6日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比12.3％減の479億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.5％減の347億円となっている。 個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ｉシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ 、ＮＥＸＴブルームバー