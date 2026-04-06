イランで撃墜されたアメリカ軍の戦闘機の乗員の捜索にあたっていた輸送機をイラン軍が撃墜したと主張しました。【映像】撃墜した輸送機の黒焦げとなった残骸（実際の映像）革命防衛隊の報道官は5日、中部イスファハンの南でアメリカ軍の乗員の捜索にあたっていた複数の軍用機を撃墜し、捜索活動を失敗させたと発表しました。撃墜したのはC130輸送機2機とヘリコプター2機だとしています。一方、アメリカのABCニュースは、アメ