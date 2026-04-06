天皇皇后両陛下と愛子さまは、きょうから1泊2日で福島県を訪問されます。【映像】福島県を訪問される予定の天皇ご一家天皇ご一家は、福島県で、双葉町にある「東日本大震災・原子力災害伝承館」で花を供えたり東日本大震災の被災者と懇談したりするほか、大熊町の学校、浪江町の道の駅などを初めて視察されます。東日本大震災から15年になる今年、ご一家は、先月に宮城県と岩手県の訪問を予定していましたが、両陛下に風邪の