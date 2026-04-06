大会2連覇を果たしたジェシカ・ペグラ＝5日（ゲッティ＝共同）女子テニスのチャールストン・オープンは5日、米サウスカロライナ州チャールストンで行われ、シングルス決勝でジェシカ・ペグラ（米国）がユリア・スタロドゥブツェワ（ウクライナ）に6―2、6―2で勝って大会2連覇を果たし、今季ツアー2勝目、通算11勝目を挙げた。（共同）