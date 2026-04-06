週明け６日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前週末終値に比べ０・０４０％高い２・４２０％に上昇（債券価格は下落）した。１９９９年２月以来、約２７年ぶりの高い水準となっている。中東情勢を巡り、米国とイランの停戦交渉が長期化するとの見方から、物価上昇（インフレ）の懸念が強まっている。前週末に発表された米雇用統計で労働市場の底堅さが意識され、市場で米