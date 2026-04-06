ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は5日（日本時間6日）のブルージェイズ戦に「3番・一塁」で出場し、3打数無安打1四球だった。ホワイトソックスは3−0で勝ち、昨季ア・リーグ王者に敵地で3連勝となった。この日の村上はヒットこそ出なかったものの、3回の第2打席は四球を選んで出塁。その後二塁まで進むと、ソーサの左翼線への適時二塁打により2点目のホームを踏んだ。さらに一塁の守備でも3回二死満塁のピンチでマレー