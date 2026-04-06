2月の衆院選で当選した自民党の菅原一秀氏（64）を夫に持つ「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー岡安弥生（54）が6日までにインスタグラムを更新。復帰を宣言した。岡安はテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」にリポーターとして出演していた。「3ヶ月近く、番組のお仕事をお休みさせていただきましたが、先日から、復帰させていただいてます」と報告し、近影を公開。「今日は、春の嵐の中、髪を振り乱しながら、三