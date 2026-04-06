タレントのＫＡＢＡ．ちゃんが、歌手・荻野目洋子とのツーショットを公開した。ＫＡＢＡ．ちゃんは５日、自身のインスタグラムを更新。「『ＹｏｋｏＯｇｉｎｏｍｅＬＩＶＥ２０２６』荻野目洋子先輩のＬＩＶＥ初参戦プラチナボーイズのおじょーに声かけてもらい、ＭＡＸのりっちゃんと行って参りましたぁ」と記し、荻野目とのツーショットなどをアップ。「私にとって７０年代８０年代のエンターテイメント界は、私の