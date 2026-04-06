◆米大リーグガーディアンズ６―５カブス＝第２試合＝（５日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）カブスの今永昇太投手（３２）が５日（日本時間６日）、ガーディアンズとの敵地ダブルヘッダー第２試合に先発。５回０／３を投げて３安打４奪三振、１四球、１失点の好投を見せたが、今季初勝利はお預けとなった。勝ち投手の権利を持って降板したが、後続が逆転を許し、試合は敗れた。今永は今季２度目の