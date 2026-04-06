アニメ映画「ハッピー フィート」がブロードウェーミュージカルとなる。俳優のイライジャ・ウッドが声を務めたタップダンスが得意な若いペンギンのマンブルを中心とした2006年公開の同作が、トニー賞受賞経験を持つ演出家のマイケル・アーデン氏によって舞台化されるという。 【写真】亡くなったアーティストトランプ大統領の妻の映画には遺産管理団体が楽曲使用を拒否