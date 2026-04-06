カブスの鈴木誠也外野手（31）が10日（日本時間11日）に本拠シカゴで行われるパイレーツ戦でチームに復帰することが決まった。クレイグ・カウンセル監督が5日（日本時間6日）に発表した。「セイヤはまだリハビリ中で、火曜日（7日）と水曜日（8日）に（2Aの）ノックスビルでプレーして、金曜日（10日）にシカゴで合流する」と話した。鈴木は今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ戦で盗塁を試み