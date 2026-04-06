猫を愛してやまないシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で727万回再生を突破し、「喜怒哀楽分かりやすいw」「これ以上のほっこり動画はない」「本当に仲がいいんですねぇ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『子猫が家出した』と勘違いしたハスキー犬→大騒ぎしていたら、コタツの中で発見して…差がありすぎる『表情』】 猫が家出をしちゃった