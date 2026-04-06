雑種の子犬がすくすく成長したら、想像以上に被毛の色と長さが変化して…？別犬級のビフォーアフターが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万6000回を超えて表示されています。 【写真：頭の毛が茶色い『小さな子犬』→すくすくと育った結果…別の犬？原型を留めていない『まさかの成長』】 子犬がすくすく育ったら… Xアカウント「endore_domingo」に投稿されたのは、雑種犬の衝撃のビフォーアフターで