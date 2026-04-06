警察署の窓口に置いてあった募金箱を盗んだとして、岡山県倉敷市の無職の男（59）が逮捕されました。 【画像】窃盗被害に遭った玉島警察署 警察署での大胆な犯行… 警察によりますと男（59）は4月1日午前11時45分ごろから正午までの間、岡山県倉敷市の玉島警察署2階にある、総務会計課のカウンターに設置されていた募金箱1個を盗んだ疑いが持たれています。2日に玉島警察署の管内にあるコンビニエンスストアから、「店内