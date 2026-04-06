All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、東京都練馬区在住・49歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：49歳男性職業：清掃業在住：東京都練馬区家族構成：親1人、自分世帯年収：自分450万円実家の間