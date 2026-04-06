佐々木朗希は自己ワースト6失点という結果だった(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間4月5日、敵地でのナショナルズ戦に先発登板し、5回5安打、自己ワーストの6失点で降板した。ただ、打線が逆転し、敗戦投手とはならなかった。【動画】2発目を許し、佐々木も呆然とした表情を浮かべる大谷翔平が先制の2号ソロで援護をもらった直後の3回二死一塁、ルイス・ガルシアに96.5マイル（155キロ）の直球を捉えられ、中越