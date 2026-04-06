言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、子どもの頃にお世話になったあの道具や、気持ち、動作を表す言葉などが登場します。1分以内の正解を目指して、頭を柔らかくして考えてみてください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。きお□□□□よんか□□るヒント：お絵描きの定番