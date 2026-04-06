元ABCテレビでフリーアナウンサーのヒロド歩美（34）が6日までに自身のインスタグラムを更新し、人気プロゴルファーとの2ショットを披露した。ストーリーにドリンクのカップを手にした街中での自身と女子ゴルフの上田桃子の2ショットをアップ。上田はピンクと白の春らしいジャケットを羽織り、ヒロドは黒のTシャツとカジュアルなファッションをしている。ヒロドは「お花見にも色んな形がある#桃子さんのお花見コーデ」と