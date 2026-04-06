NHKの情報番組『あさイチ』（月〜金曜午前8時15分）でMCを務める鈴木奈穂子アナウンサーが、きょう6日の放送を欠席。同じくMCを務める博多華丸・大吉の博多大吉（55）が理由を伝えた。【写真】朝ドラに…鈴木奈穂子アナの同級生が出演していた番組の冒頭コーナー後、博多大吉が「おはようございます。4月6日月曜日の『あさイチ』です」とあいさつ。続けて「今朝はですね、鈴木アナウンサー。家族の行事ということでお休みです