刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、政府が、開始決定に対する検察の抗告に一定の制限を設ける方向で検討していることが6日、関係者への取材で分かった。自民党内で抗告を禁止すべきだとする意見が相次いでいた。