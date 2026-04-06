●ガーディアンズ0−1カブス○○ガーディアンズ6−5カブス●＜現地時間4月5日プログレッシブ・フィールド＞シカゴ・カブスがクリーブランド・ガーディアンズとの敵地3連戦を負け越し。先発登板した今永昇太投手（32）は5回0/3、92球を投げて3被安打、1四球、4奪三振、1失点という内容で勝敗付かなかった。前日の試合が雨天延期となり、ダブルヘッダーの2戦目にスライド登板した今永。初回を三者凡退に抑える