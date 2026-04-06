忙しくて時間がない時、スーパーやコンビニのお惣菜コーナーは、まさに救世主ですよね。筆者は頻繁には買いませんが、たまに活用しています！ 便利なだけでなく、単純に美味しいので……（笑）。でも、実は選ぶメニューによって、腸内環境や体にとって良いか・悪いかが分かれてしまいます。今回はおかず部門に絞って、腸活の視点から「積極的にカゴに入れたいお惣菜」と「できればスルーしたいお惣菜」を見ていきましょう。最新の