2021年、ネット上の広告に突如現れ、大きな話題をさらった漫画『ワタシってサバサバしてるから』（以下『ワタサバ』／DPNブックス）。主人公である網浜奈美の強烈な言動とルックスは強い印象を残し、その後はNHKでドラマ化されるなど一躍“時の人”となった。そんな『ワタサバ』が注目された当時、出版社やアパレル企業で働いていた網浜奈美だが、現在は高校教師や政界進出、保険業界など舞台を変えて“網浜節”を炸裂。累計2億ダ