日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は６日、ドジャース・大谷翔平投手が今季第２号本塁打を放ったことを報じた。大谷は５日（日本時間６日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した敵地・ナショナルズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場。３回の２打席目に先取点となる２号ソロを放つと、同点の８回には勝ち越しの左犠飛を放った。佐々木は５回９０球を投げて、５安打２本塁打、３四球、日米通じ