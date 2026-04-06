パイレーツは5日（日本時間6日）、オリオールズを8−2で下し、3連戦をスイープするとともに連勝を5に伸ばした。先発のブラクストン・アシュクラフト（26）は6回を投げて1失点、4安打に抑え、自己最多の8奪三振、無四球と好投した。パイレーツの先発陣は、2025年ナ・リーグのサイ・ヤング賞受賞者ポール・スキーンズが開幕戦でメッツ相手に2アウト5失点と崩れた試合以降、8試合連続で自責点2以下と安定した投球を続けている。