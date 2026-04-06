事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の開放に向け、イランとオマーンが、航行する船舶を登録制とする案を協議している可能性が明らかになりました。アメリカのCNNによりますと、イランとオマーンは、事実上封鎖されているホルムズ海峡の航行再開に向け、2週間にわたり協議を続けています。検討されているのは、石油タンカーなどに対し、イラン側への事前登録を義務づけた上で、「攻撃的でない国」の旗を掲げることを求める「安全航行」