イランで撃墜され行方不明となっていたアメリカ軍の乗員が救出された背景についてCIA＝中央情報局がイラン軍をかく乱して居場所を特定していたことが分かりました。ニューヨーク・タイムズによりますと、イラン上空で撃墜されたアメリカ軍のFー15E戦闘機に乗っていた乗員2人のうち、行方不明となっていた1人の救出は、2日間にわたる緊迫した追跡の末に行われたということです。乗員は脱出後、負傷しながら山中を移動し、24時間以上