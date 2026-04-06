「タンドラ」「パスポート」「ムラーノ」、左ハンドル米国製日本車の正規輸入続々決定これから日本市場にどんな変化が起こるのか？トヨタ、ホンダ、日産が相次いで、アメリカで生産した日本車を日本に輸入すると発表しました。これを、一部メディアは「逆輸入」と称しますが、本来の逆輸入は日本国内生産の海外仕様車が輸出され、自動車関連の業者が並行輸入する行為を指します。そのため、今回のケースは自動車メーカ