＜マスターズ 事前情報◇5日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞2度のマスターズ王者に輝いたスコッティ・シェフラー（米国）が、5日（日）、オーガスタ・ナショナルGCに到着した。伴ったのは家族全員で、メリディス夫人と、二人の男の子が一緒だった。【写真】全米が泣いた悲願のマスターズ制覇でパトロン大興奮世界ランキング1位のシェフラーは2週前「テキサス・チルドレンズ・ヒューストンオー