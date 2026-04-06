お札・お守り・おみくじ・絵馬・御朱印の 正しい扱い方 神社から参拝者に授与されるものは大きく分けて２種類ある。神札類と縁起物である。神札類は神様の霊威が宿っているもので、神札（お札）やお守りがこれに当たる。これらはいわば神様の分身なので、不浄な場所に置いてはいけない。神札は神棚に祀るか、目線より高く清浄な場所にお祀りする。できれば南向きか東向きに奉安する。お守りは身につけるようにした神札なので、身