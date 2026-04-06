肥満を防ぐ高野豆腐の力とは 健康にオススメのスーパーフード 内臓脂肪をつきにくくする食べ物として、いちばんオススメしたいのが高野豆腐です。高野豆腐は豆腐を冷凍して低温熟成した後、解凍して乾燥させた保存食品。地域によっては「凍み豆腐」や「凍り豆腐」の名で親しまれています。 高野豆腐が優れているのは、栄養成分か&#