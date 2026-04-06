イラン上空で撃墜されたＦ－１５Ｅのストライクイーグルの乗員救出作戦が行われ、トランプ米大統領の発表によると成功した。この作戦にはＨＨ－６０ペイブホークやＭＨ－６リトルバードなどヘリコプター、Ａ－１０サンダーボルト攻撃機や、Ｃ－１３０ハーキュリーズ輸送機が投入されたもよう。無人機ＭＱ－９リーパーも活用されたよ