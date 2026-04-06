ＮＨＫの鈴木奈穂子アナウンサーが６日、ＭＣを務める同局総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）を欠席した。ＭＣを務めるお笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉が「今朝はですね、鈴木アナウンサーは家族の行事ということでお休みです」と理由を告知した。代役は森田茉里恵アナウンサーが務めた。