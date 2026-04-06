松山英樹男子ゴルフの5日付世界ランキングが発表され、松山英樹は14位で変わらなかった。米ツアーのテキサス・オープンで8位に入った久常涼は64位から自己最高の55位に浮上した。1位スコッティ・シェフラー（米国）、2位ロリー・マキロイ（英国）、3位キャメロン・ヤング（米国）は動かなかった。（共同）