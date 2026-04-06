アメリカのトランプ大統領は、アメリカメディアのインタビューの中で、イランとの停戦に向けた交渉期限を1日延長したと明らかにしました。トランプ大統領は5日、ウォールストリート・ジャーナルのインタビューで、これまで6日としていたイランとの交渉期限について「7日夜」、日本時間8日までに延長したことを明らかにしました。また、SNSに説明なく、「アメリカ東部時間7日午後8時、日本時間8日午前9時」とだけ投稿しました。さら