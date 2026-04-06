きょう東証スタンダード市場に新規上場したシステムエグゼは、公開価格と同じ９５０円カイ気配でスタートした。 同社は、独立系のＳＩｅｒ。不動産業、保険業、製造業、サービス業その他を主な顧客としており、エンドユーザーとの直接取引（一次請け）が連結売上高の約９割を占める（２５年３月期）のが特徴。また、ベトナムに連結子会社を有し、オフショア開発を中心に自社製品のベトナムで