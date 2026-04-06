Ｏｌｙｍｐｉｃグループがカイ気配を切り上げている。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが６日、同社を親会社として株式交換を実施し、オリンピックと経営統合すると発表した。オリンピック１株に対し、パンパシＨＤ１．１８株を割り当て交付する。オリンピックに対しては、株式交換比率をもとに算出される理論株価を意識した買いが集まっている。株式交換の効力発生日は７月１日、オリ