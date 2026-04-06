開催：2026.4.6会場：エンゼルスタジアム結果：[エンゼルス] 8 - 7 [マリナーズ]MLBの試合が6日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとマリナーズが対戦した。エンゼルスの先発投手は、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。1回裏、4番 ホルヘ・ソレア 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 SEA2回表、9番 レオナルド・リバス 2