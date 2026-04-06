開催：2026.4.6会場：プログレッシブ・フィールド結果：[ガーディアンズ] 6 - 5 [カブス]MLBの試合が6日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとカブスが対戦した。ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するカブスの先発投手は今永昇太で試合は開始した。3回表、7番 マット・ショー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでカブス得点 C