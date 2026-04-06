シカゴ・ブルズ vs フェニックス・サンズ日付：2026年4月6日（月）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 110 - 120 フェニックス・サンズ NBAのシカゴ・ブルズ対フェニックス・サンズがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず30-30で終了する。第2クォーターはフェニックス・サンズが試合を有利に運び5