［J１百年構想リーグEAST第９節］柏 ３−０ 横浜FM／４月５日／三協フロンテア柏スタジアム柏レイソル戦でのリーグ戦の出場は、実に約10か月ぶりだった。当時のクラブ最年少となる「17歳16日」で横浜F・マリノスとプロ契約した浅田大翔だったが、プロ１年目の昨季、リーグ戦に出場したのは６月15日の20節・アルビレックス新潟戦での１分のみ。U−17日本代表としてワールドカップなどに出場していた時期もあるとはいえ、試合に