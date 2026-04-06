6日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比80ポイント安の3万3000ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万2978.54ポイントに対しては21.46ポイント高。 株探ニュース