6日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝159円77銭前後と、前週末午後5時時点に比べ19銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円90銭前後と29銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース