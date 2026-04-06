火事があったのは旭川市6条西5丁目の住宅に隣接する物置です。4月6日午前8時半ごろ、付近住民などから「物置が燃えている」と消防に複数の通報がありました。消防によりますと、隣接する住宅にも延焼しているということです。午前8時55分現在、けが人の情報は確認されていません。現在も消防による消火活動が続いています。